Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban terdampak kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026). Foto-foto yang dibagikan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memperlihatkan Presiden tengah berbincang dengan para korban.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Mensesneg Prasetyo Hadi selama kunjungan tersebut. Prabowo mengungkapkan keterkejutannya atas kejadian ini dan menyampaikan belasungkawa kepada para korban serta keluarga yang terdampak.

“Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan pemerintah,” kata Presiden Prabowo usai menjenguk korban di lokasi.

Dia menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait penyebab kejadian tabrakan kereta api tersebut.

“Kita segera adakan investigasi, kejadiannya bagaimana,” ujar beliau.