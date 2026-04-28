Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |10:06 WIB
Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban kecelakaan KA Argo Bromo tabrak KRL di RSUD Bekasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban terdampak kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026). Foto-foto yang dibagikan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memperlihatkan Presiden tengah berbincang dengan para korban.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Mensesneg Prasetyo Hadi selama kunjungan tersebut. Prabowo mengungkapkan keterkejutannya atas kejadian ini dan menyampaikan belasungkawa kepada para korban serta keluarga yang terdampak.

“Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan pemerintah,” kata Presiden Prabowo usai menjenguk korban di lokasi.

Dia menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait penyebab kejadian tabrakan kereta api tersebut.

“Kita segera adakan investigasi, kejadiannya bagaimana,” ujar beliau.

Prabowo Setujui Bangun Flyover di Bekasi Timur Cegah Kecelakaan Kereta Terulang
Raffi Ahmad Ungkap Duka Mendalam Atas Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Korban Jiwa Kecelakaan Kereta Argo Bromo Tabrak KRL Bertambah Jadi 14 Orang, 84 Orang Luka-luka
Prabowo Prihatin Atas Musibah Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur
Siapa Pemilik Armada Taksi Listrik Green SM yang Diduga Terlibat Insiden Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur?
Prabowo Jenguk Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur di RSUD Kota Bekasi
