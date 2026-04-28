Prabowo Prihatin Atas Musibah Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur

BEKASI - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya atas kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4).

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menjenguk para korban di RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026).

“Tentunya kita semua prihatin dan kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan pemerintah,” ujar Prabowo.

Ia juga menyebut telah memerintahkan dilakukannya investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

“Kita segera adakan investigasi untuk mengetahui bagaimana kejadiannya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di RSUD Kota Bekasi sekitar pukul 08.38 WIB didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.