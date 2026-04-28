Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Prihatin Atas Musibah Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |09:19 WIB
Prabowo Prihatin Atas Musibah Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur
Presiden Prabowo di RSUD Kota Bekasi (foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya atas kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4).

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menjenguk para korban di RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026).

“Tentunya kita semua prihatin dan kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi dan pemerintah,” ujar Prabowo.

Ia juga menyebut telah memerintahkan dilakukannya investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

“Kita segera adakan investigasi untuk mengetahui bagaimana kejadiannya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di RSUD Kota Bekasi sekitar pukul 08.38 WIB didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement