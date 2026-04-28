Evakuasi 8 Jam Belum Tuntas, Tiga Korban Masih Terperangkap di KRL

JAKARTA - Proses evakuasi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur masih menyisakan ketegangan. Hingga Selasa (28/4/2026) pagi, tiga orang dilaporkan masih terperangkap di dalam rangkaian kereta, sementara tim gabungan terus berjibaku melakukan penyelamatan dengan penuh kehati-hatian.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin, mengungkapkan bahwa total korban meninggal dunia mencapai tujuh orang. Selain itu, 81 korban lainnya mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

“Masih ada sekitar tiga orang yang terperangkap di dalam kereta. Proses evakuasi kami lakukan sangat hati-hati untuk memastikan keselamatan korban,” ujar Bobby dalam konferensi pers di lokasi.

Evakuasi yang telah berlangsung sekitar delapan jam itu melibatkan tim dari Basarnas dan berbagai unsur terkait. Fokus utama saat ini adalah mengeluarkan korban yang masih terjebak tanpa memperburuk kondisi struktur kereta yang rusak.