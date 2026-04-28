Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update Korban KA Argo Bromo Tabrak KRL: 7 Orang Meninggal dan 81 Luka-luka

Update Korban KA Argo Bromo Tabrak KRL: 7 Orang Meninggal dan 81 Luka-luka
Kecelakaan kereta di Bekasi (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin mengungkapkan, sebanyak 7 orang meninggal dunia akibat insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Sementara itu, 81 orang mengalami luka-luka dan masih ada 3 orang yang terperangkap di dalam kereta.  

“Saya mengupdate jumlah korban yang terjadi kecelakaan kereta tadi malam, meninggal dunia itu 7 orang. Dan luka-luka dan dirawat itu sebanyak 81 orang. Dan yang ada masih terperangkap itu sekitar 3 orang, yang terperangkap di dalam kereta,” ungkap Bobby saat Konferensi Pers di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Bobby mengatakan, bahwa evakuasi berlangsung cukup lama dan sudah berlangsung selama 8 jam. Dia memastikan bahwa pelaksanaan evakuasi dilakukan dengan kehati-hatian. 

“Dan kita lakukan hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali nanti kepala Basarnas yang akan menjelaskan teknis pelaksanaan kehati-hatian kita dalam melaksanakan evakuasi dari korban,” bebernya.

Lebih lanjut, Bobby memastikan bahwa evakuasi dari rangkaian KA Bromo sebanyak 12 gerbong telah dilakukan dan dievakuasi ke Stasiun Bekasi. 

“Dan selanjutnya kami juga sudah siap untuk melakukan evakuasi dari lokomotif yang ada pada kereta Bromo Anggrek tersebut. Dan kami berkoordinasi dengan Basarnas untuk menimbang atau mempertimbangkan aspek-aspek kehati-hatian dan keselamatan dari korban yang masih terperangkap di dalam kereta,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Layanan KRL Hanya Sampai Stasiun Bekasi Imbas Tabrakan Kereta, Stasiun Bekasi Timur Ditutup
Tabrakan KRL di Bekasi Timur, KAI Buka Posko Informasi Bantu Keluarga Korban
Tabrakan Kereta KRL vs KA Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Kepala BP BUMN Ungkap Instruksi Presiden Prabowo
Daftar Perjalanan Kereta yang Dibatalkan dan Informasi Refund Tiket Imbas Kecelakaan Maut KRL vs KA Bromo Anggrek
Update Tabrakan KRL di Bekasi Timur, 6 Orang Tewas dan 80 Luka
Penampakan Taksi Tertemper KRL Sebelum Tabrakan Kereta di Bekasi Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement