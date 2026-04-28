HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrakan KRL di Bekasi Timur, KAI Buka Posko Informasi Bantu Keluarga Korban

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |07:02 WIB
Tabrakan KRL di Bekasi Timur, KAI Buka Posko Informasi Bantu Keluarga Korban
Kecelakaan KRL di Bekasi (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur pasca tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL. Posko ini disiapkan untuk membantu keluarga korban mendapatkan informasi terkait penumpang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) bergerak cepat dengan membuka Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur, menyusul insiden tabrakan kereta yang terjadi pada Senin 27 April 2026.

Posko ini menjadi titik rujukan bagi keluarga korban yang mencari kepastian terkait kondisi maupun keberadaan anggota keluarga mereka yang menjadi penumpang dalam peristiwa tersebut.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada para korban dan keluarga terdampak.

“Kami membuka posko informasi untuk membantu keluarga korban memperoleh informasi terkait penumpang,” ujar Anne, Selasa (28/4/2026).

Selain menyediakan informasi, KAI juga memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan maksimal. Biaya pengobatan korban luka hingga pemakaman korban meninggal dunia ditanggung oleh KAI bersama pihak asuransi.

 

