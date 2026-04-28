Tabrakan KRL di Bekasi Timur, KAI Buka Posko Informasi Bantu Keluarga Korban

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur pasca tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL. Posko ini disiapkan untuk membantu keluarga korban mendapatkan informasi terkait penumpang.

Posko ini menjadi titik rujukan bagi keluarga korban yang mencari kepastian terkait kondisi maupun keberadaan anggota keluarga mereka yang menjadi penumpang dalam peristiwa tersebut.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada para korban dan keluarga terdampak.

“Kami membuka posko informasi untuk membantu keluarga korban memperoleh informasi terkait penumpang,” ujar Anne, Selasa (28/4/2026).

Selain menyediakan informasi, KAI juga memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan maksimal. Biaya pengobatan korban luka hingga pemakaman korban meninggal dunia ditanggung oleh KAI bersama pihak asuransi.