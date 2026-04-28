Prabowo Jenguk Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur di RSUD Kota Bekasi

BEKASI - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026) untuk menjenguk korban kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.

Berdasarkan pantauan Okezone, Presiden tiba di lobi rumah sakit sekitar pukul 08.38 WIB. Ia didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Setibanya di lokasi, Presiden langsung disambut Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Keduanya kemudian berjalan bersama menuju ruang perawatan untuk melihat langsung kondisi para korban.

Diketahui, kecelakaan tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan bahwa seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Berdasarkan data sementara, tercatat 4 orang meninggal dunia dan 79 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit rujukan.

Penanganan korban dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Kota Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya Bekasi, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bhakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina Bekasi, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Bekasi Barat.

(Awaludin)

