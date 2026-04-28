Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Jenguk Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur di RSUD Kota Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |08:56 WIB
Prabowo Jenguk Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur di RSUD Kota Bekasi
Presiden Prabowo jenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi (foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026) untuk menjenguk korban kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.

Berdasarkan pantauan Okezone, Presiden tiba di lobi rumah sakit sekitar pukul 08.38 WIB. Ia didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Setibanya di lokasi, Presiden langsung disambut Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Keduanya kemudian berjalan bersama menuju ruang perawatan untuk melihat langsung kondisi para korban.

Diketahui, kecelakaan tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyampaikan bahwa seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Berdasarkan data sementara, tercatat 4 orang meninggal dunia dan 79 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit rujukan.

Penanganan korban dilakukan di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Kota Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya Bekasi, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bhakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina Bekasi, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Bekasi Barat.

(Awaludin)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/18/3215123//kecelakaan_kereta_di_stasiun_bekasi_timur_menyebabkan_setidaknya_7_orang_meninggal_dunia-0mF7_large.jpg
Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, Media Asing Soroti Catatan Kecelakaan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215122//kecelakaan_krl_di_bekasi-rM1W_large.jpeg
Suasana Terkini Stasiun Bekasi Timur, Evakuasi Masih Berjalan dan Korban Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215121//kai-BKb5_large.jpg
Bos Danantara Buka Suara soal Tabrakan Kereta KRL vs KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215120//kecelakaan_krl_di_bekasi-9M4d_large.jpg
Tim SAR Masih Cari Korban di Rangkaian KA Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215118//bus_transjakarta-oiab_large.jpg
Transjakarta Operasikan Shuttle Bekasi Timur–Bekasi Imbas Kecelakaan Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215113//igd-unAN_large.jpg
52 Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur Dirawat di RSUD Kota Bekasi, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement