52 Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur Dirawat di RSUD Kota Bekasi, Ini Daftarnya

JAKARTA - Kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin 27 April 2026 malam, menyebabkan 74 orang menjadi korban. Dari jumlah tersebut, RSUD Kota Bekasi menjadi salah satu rujukan rumah sakit penanganan untuk para korban.

Adapun, sebanyak 52 korban tercatat mendapatkan penanganan di RSUD Kota Bekasi, berdasarkan data yang ditampilkan di papan informasi lobi rumah sakit. Namun petugas jaga menyebutkan jumlah tersebut masih bersifat sementara.

Dari papan informasi tersebut, terdapat tiga nama yang dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kota Bekasi.

Sementara itu, kesibukan masih terlihat jelas di ruangan IGD RSUD Kota Bekasi. Petugas medis masih menangani para pasien yang menjadi korban kecelakaan tersebut.

Sekedar informasi, kecelakaan itu melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur. Dari data sementara, 4 orang telah dinyatakan meninggal dunia.



Berikut ini data jumlah korban di RSUD Kota Bekasi :

1. DESVITA

2. AHMAD NUR SYAHRIL

3. SUBUR SAGITA

4. GHOVY SALSABILA

5. SITI MARYAM