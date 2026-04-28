Tim SAR Masih Cari Korban di Rangkaian KA Bekasi Timur

JAKARTA - Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) hari kedua pascakecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur masih berlangsung intensif, Selasa (28/4/2026). Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang diduga masih terjebak di dalam rangkaian kereta.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan, sejak dini hari, proses evakuasi menunjukkan perkembangan signifikan. Pada pukul 02.42 WIB, tim SAR berhasil mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia yang belum teridentifikasi dan langsung dibawa ke rumah sakit.



"Selanjutnya, pada pukul 04.17 WIB, satu korban selamat atas nama Nurul (26) berhasil dievakuasi dan dirujuk ke RSUD Kota Bekasi," ujar Desiana, Selasa (28/4/2026).

Lalu, sambung dia, proses evakuasi terus berlanjut. Pada pukul 05.49 WIB, korban atas nama Ata (30) berhasil diselamatkan. Sepuluh menit kemudian, pukul 05.59 WIB, satu korban kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Tidak berselang lama, pada pukul 06.25 WIB, tim kembali mengevakuasi korban selamat atas nama Mia (26). Kemudian, pukul 06.55 WIB, Siti Fatonah (47) berhasil dikeluarkan dari rangkaian kereta.

"Memasuki pukul 07.25 WIB, satu korban selamat lainnya, Endang Kuswati (40), juga berhasil dievakuasi dan langsung mendapatkan penanganan medis," tuturnya.