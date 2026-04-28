Suasana Terkini Stasiun Bekasi Timur, Evakuasi Masih Berjalan dan Korban Bertambah

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |08:52 WIB
Suasana Terkini Stasiun Bekasi Timur, Evakuasi Masih Berjalan dan Korban Bertambah
Kecelakaan KRL di Bekasi (Foto: Okezone)
BEKASI - Stasiun Bekasi Timur masih ditutup pada Selasa pagi (28/4) usai tragedi kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo dan KRL pada Senin malam (27/4/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone pada pukul 07.30 hingga 08.18 WIB, proses evakuasi rangkaian kereta masih terus dilakukan oleh petugas PT KAI.

Lokomotif KA Argo Bromo yang tersangkut di badan KRL tampak berupaya ditarik menggunakan lokomotif lain guna memudahkan proses pencarian korban. Sekitar pukul 08.10 WIB, lokomotif tersebut berhasil dipisahkan dari badan KRL.

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia diduga terus bertambah. Hal ini terlihat dari masih adanya kantong jenazah yang diangkut petugas dari rangkaian kereta menuju ambulans.

Bos Danantara Buka Suara soal Tabrakan Kereta KRL vs KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur
Tim SAR Masih Cari Korban di Rangkaian KA Bekasi Timur
Transjakarta Operasikan Shuttle Bekasi Timur–Bekasi Imbas Kecelakaan Kereta Api
52 Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur Dirawat di RSUD Kota Bekasi, Ini Daftarnya
Penyebab Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur hingga Taksi Green SM Buka Suara
Dirut KAI: Evakuasi Tabrakan KA Argo Bromo–KRL Berjalan Hati-hati
