Suasana Terkini Stasiun Bekasi Timur, Evakuasi Masih Berjalan dan Korban Bertambah

BEKASI - Stasiun Bekasi Timur masih ditutup pada Selasa pagi (28/4) usai tragedi kecelakaan kereta antara KA Argo Bromo dan KRL pada Senin malam (27/4/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone pada pukul 07.30 hingga 08.18 WIB, proses evakuasi rangkaian kereta masih terus dilakukan oleh petugas PT KAI.

Lokomotif KA Argo Bromo yang tersangkut di badan KRL tampak berupaya ditarik menggunakan lokomotif lain guna memudahkan proses pencarian korban. Sekitar pukul 08.10 WIB, lokomotif tersebut berhasil dipisahkan dari badan KRL.

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia diduga terus bertambah. Hal ini terlihat dari masih adanya kantong jenazah yang diangkut petugas dari rangkaian kereta menuju ambulans.