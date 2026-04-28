Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

71 Korban Kecelakaan Kereta Dirawat di 5 Rumah Sakit, Sebagian Alami Luka Serius

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |05:46 WIB
71 Korban Kecelakaan Kereta Dirawat di 5 Rumah Sakit, Sebagian Alami Luka Serius
Kecelakaan kereta di Bekasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 71 korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur masih menjalani perawatan intensif di lima rumah sakit berbeda. Para korban mengalami berbagai luka, mulai dari ringan hingga serius akibat kerasnya benturan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengungkapkan bahwa puluhan korban yang selamat langsung dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan usai insiden tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek, Senin (27/4/2026) malam.

Sebanyak lima rumah sakit disiagakan untuk menangani para korban. Hingga Selasa (28/4/2026) dini hari, total 71 orang masih menjalani observasi dan perawatan medis.

“Korban yang kita observasi di rumah sakit, ada di 4 atau 5 rumah sakit, itu ada 71 orang,” ujar Bobby.

Para korban dilaporkan mengalami beragam kondisi, mulai dari luka ringan, patah tulang, hingga trauma akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Tim medis terus melakukan penanganan intensif guna memastikan kondisi korban stabil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement