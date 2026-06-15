Tiba di Istana Merdeka, Presiden Jerman Disambut Jajar Kehormatan hingga Tari Zapin Melayu

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier bertemu Presiden Prabowo subianto di Istana Merdeka, 15 Juni 2026.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026). Kedatangan Presiden Republik Federal Jerman tersebut disambut dengan upacara kenegaraan dengan pengawalan penuh.

Rombongan Presiden Steinmeier tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 11.30 WIB dengan kawalan pasukan motoris, pasukan berkuda, hingga jajar kehormatan. Suasana penyambutan kian semarak dengan kehadiran pelajar yang berdiri berbaris di sepanjang halaman Istana Merdeka sambil melambai-lambaikan bendera kecil Indonesia dan Jerman, serta tarian Zapin Melayu.

Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Steinmeier di sisi barat Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan Presiden Steinmeier tampak berjabat tangan erat dan berpelukan hangat, menunjukkan keakraban serta hubungan diplomatik yang terus menguat antara kedua negara.

Upacara kenegaraan pun dimulai secara khidmat dengan dikumandangkan lagu kebangsaan Jerman "Deutschlandlied" dan lagu kebangsaan Indonesia "Indonesia Raya", diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali.

Seusai upacara, kedua kepala negara melakukan inspeksi pasukan kehormatan bersama-sama. Rangkaian acara dilanjutkan dengan perkenalan delegasi masing-masing negara.

Usai perkenalan, Presiden Prabowo mengajak Presiden Steinmeier menuju ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu negara.

Setelah itu, Presiden Steinmeier melanjutkan pertemuan tête-à-tête dengan Presiden Prabowo di ruang kerja Presiden, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara kedua delegasi di salah satu ruangan di Istana Merdeka.

(Rahman Asmardika)

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