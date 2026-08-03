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Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |17:55 WIB
Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi
Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi/Biro Pers
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Diketahui, sejumlah bupati ditangkap KPK belum ini.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Muzani, persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden saat membahas konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diserahkan MPR kepada Prabowo.

"Beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," ujar Muzani.

Muzani mengatakan, Prabowo juga menyoroti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melalui proses demokrasi dengan biaya besar dan membutuhkan energi yang tidak sedikit.

"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, MPR menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden untuk didiskusikan. Muzani menyebut Prabowo memberikan perhatian besar terhadap sejumlah poin yang termuat dalam konsep tersebut, termasuk mengenai demokratisasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

"Bahkan, Presiden memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai poin, antara lain mengenai proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," jelasnya.

 

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