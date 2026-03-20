Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rismon Disebut ‘Pemain Lenong’, Zukifli: Dari Awal Sudah Terlihat Janggal!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |01:10 WIB
Rismon Disebut ‘Pemain Lenong’, Zukifli: Dari Awal Sudah Terlihat Janggal!
Aktivis kebangsaan Zukifli S Ekomei (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aktivis kebangsaan, Zukifli S Ekomei, turut buka suara terkait Rismon Sianipar yang kini menyatakan ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), adalah asli.

Zukifli menilai, perubahan sikap tersebut membuat polemik ijazah Jokowi terkesan seperti sebuah pertunjukan lenong.

“Tadinya saya anggap serius persoalan ijazah ini, tapi setelah kasus Rismon, saya ibaratkan seperti permainan lenong,” ungkap Zukifli dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (19/3/2026).

Ia bahkan menyebut Rismon seolah dipersiapkan sebagai “pemain” dalam skenario tertentu. Menurutnya, perubahan sikap itu tidak lepas dari arahan pihak yang ia ibaratkan sebagai sutradara.

“Rismon ini seperti mengikuti instruksi sutradara. Dari yang awalnya masuk ke arena penonton, lalu tiba-tiba diminta kembali ke panggung,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement