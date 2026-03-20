Rismon Disebut ‘Pemain Lenong’, Zukifli: Dari Awal Sudah Terlihat Janggal!

JAKARTA – Aktivis kebangsaan, Zukifli S Ekomei, turut buka suara terkait Rismon Sianipar yang kini menyatakan ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), adalah asli.

Zukifli menilai, perubahan sikap tersebut membuat polemik ijazah Jokowi terkesan seperti sebuah pertunjukan lenong.

“Tadinya saya anggap serius persoalan ijazah ini, tapi setelah kasus Rismon, saya ibaratkan seperti permainan lenong,” ungkap Zukifli dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (19/3/2026).

Ia bahkan menyebut Rismon seolah dipersiapkan sebagai “pemain” dalam skenario tertentu. Menurutnya, perubahan sikap itu tidak lepas dari arahan pihak yang ia ibaratkan sebagai sutradara.

“Rismon ini seperti mengikuti instruksi sutradara. Dari yang awalnya masuk ke arena penonton, lalu tiba-tiba diminta kembali ke panggung,” tuturnya.