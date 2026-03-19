Rismon Berubah Haluan, Roy Suryo: Ada Sesuatu yang Membuat Dia Ketakutan

JAKARTA – Tersangka pencemaran nama baik dan fitnah, Roy Suryo kembali buka suara terkait perubahan sikap Rismon Sianipar yang kini menyatakan ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), adalah asli. Menurut Roy, perubahan sikap tersebut tidak lepas dari adanya dugaan intimidasi.

Roy menyebut ada sesuatu yang membuat Rismon merasa takut hingga akhirnya mengubah sikapnya terkait ijazah Jokowi.

“Ada sesuatu yang membuat dia sangat takut dan akhirnya berubah. Hal itu bisa memudarkan dan membuyarkan semua yang ada,” ujar Roy Suryo dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (19/3/2026).

Roy menambahkan bahwa penelitian terhadap ijazah Jokowi yang ia lakukan bersama Rismon sudah berlangsung lama. Ia mengaku heran karena Rismon tiba-tiba menyatakan hasil penelitiannya keliru.

Menurut Roy, hal tersebut tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Apalagi, Rismon mengklaim bahwa dirinya melakukan penelitian ulang hanya dalam waktu tiga bulan terakhir.

“Selama ini penelitian, hipotesis, hingga simpulan akhir itu dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Tidak mungkin tiba-tiba berubah hanya dalam waktu dua atau tiga bulan,” tambah Roy.