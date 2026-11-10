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11.180 Pohon Sawit Ilegal Ditumbangkan di Suaka Margasatwa Lamandau

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |15:12 WIB
11.180 Pohon Sawit Ilegal Ditumbangkan di Suaka Margasatwa Lamandau
Ratusan Ribu Pohon Sawit Ilegal Ditumbangkan (foto: dok ist)
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JAKARTA - Sebanyak 11.180 pohon kelapa sawit ilegal ditumbangkan dari lahan seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Penertiban dilakukan setelah puluhan pihak yang menguasai kawasan konservasi tersebut bersedia menghentikan aktivitas perkebunan secara sukarela.

Operasi penertiban melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, petugas kehutanan, serta masyarakat setempat. Sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal menyatakan bersedia menghentikan aktivitasnya. Selain itu, 28 pondok kerja dibongkar secara mandiri oleh pihak yang menggunakannya.

Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di kawasan SM Lamandau. Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap untuk menggali keterangan terkait perkara tersebut.

Proses penertiban mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan Demung sebagai pemangku adat Dayak. Pendekatan ini dilakukan untuk membangun kesadaran bersama agar penguasaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara ilegal dihentikan.

Dukungan tokoh adat dan masyarakat setempat turut mendorong para penggarap menghentikan aktivitasnya secara sukarela. Dengan pendekatan tersebut, penertiban berlangsung tertib tanpa menimbulkan konflik baru.

 

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Topik Artikel :
Sawit Ilegal Pohon Sawit Sawit
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