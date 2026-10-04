Leonardo DiCaprio Soroti Kebakaran Hutan di Sumatera dan Kalimantan

JAKARTA – Aktor Leonardo DiCaprio yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Leornado dalam akunnya mengunggah video dan menulis lebih dari 800.000 hektare hutan telah terbakar di pulau Kalimantan dan Sumatera.

“Perubahan iklim membuat hutan Kalimantan menjadi lebih kering, lebih panas, dan lebih rentan terhadap kebakaran yang sering kali dipicu oleh aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian,”tulis @leonardodicaprio dikutip, Minggu (4/10/2026).

“Saat lahan gambut yang kaya karbon seperti ini terbakar, lahan tersebut melepaskan karbon tersimpan dalam jumlah sangat besar, sehingga semakin memperparah krisis iklim dan keanekaragaman hayati,” ujarnya.

Akibat karhutla tersebut, lebih dari 5 juta orang terpapar asap kebakaran hutan. Orangutan Kalimantan juga melarikan diri dari hutan yang terbakar seiring hilangnya habitat mereka.

Orangutan ini kata dia, diselamatkan oleh BKSDA di Kalimantan Tengah dengan dukungan BOS Foundation, dan kini berada dalam perawatan dokter hewan.