Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Leonardo DiCaprio Soroti Kebakaran Hutan di Sumatera dan Kalimantan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |13:23 WIB
Leonardo DiCaprio Soroti Kebakaran Hutan di Sumatera dan Kalimantan
Leonardo DiCaprio Soroti Kebakaran Hutan/Esquire
A
A
A

JAKARTA – Aktor Leonardo DiCaprio yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Leornado dalam akunnya mengunggah video dan menulis lebih dari 800.000 hektare hutan telah terbakar di pulau Kalimantan dan Sumatera.

“Perubahan iklim membuat hutan Kalimantan menjadi lebih kering, lebih panas, dan lebih rentan terhadap kebakaran yang sering kali dipicu oleh aktivitas manusia untuk membuka lahan pertanian,”tulis @leonardodicaprio dikutip, Minggu (4/10/2026).

“Saat lahan gambut yang kaya karbon seperti ini terbakar, lahan tersebut melepaskan karbon tersimpan dalam jumlah sangat besar, sehingga semakin memperparah krisis iklim dan keanekaragaman hayati,” ujarnya.

Akibat karhutla tersebut, lebih dari 5 juta orang terpapar asap kebakaran hutan. Orangutan Kalimantan juga melarikan diri dari hutan yang terbakar seiring hilangnya habitat mereka.

Orangutan ini kata dia, diselamatkan oleh BKSDA di Kalimantan Tengah dengan dukungan BOS Foundation, dan kini berada dalam perawatan dokter hewan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245782/karhutla-YpdH_large.jpg
Awal Oktober, BNPB Catat 3 Kejadian Karhutla Baru hingga Banjir Nias Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245451/karhutla-dcmb_large.jpg
Selain Karhutla, Banjir Dominasi Bencana Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245402/karhutla-bJ0Y_large.jpg
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Korporasi Terkait Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245076/pemadaman_karhutla-2Ot5_large.jpg
Jepang Akhiri Misi Pemadaman Karhutla di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245021/karhutla-mgG3_large.jpg
Karhutla di 6 Provinsi Menurun, Tersisa 96,07 Hektare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244530/karhutla-Icbf_large.jpg
Hotspot Karhutla Melonjak Jadi 331 Titik, Kalsel dan Sumsel Tertinggi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement