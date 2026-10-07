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Respons Cepat Kebakaran Lahan, Brimob Malut Padamkan Api di Desa Tewil

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |16:07 WIB
Respons Cepat Kebakaran Lahan, Brimob Malut Padamkan Api di Desa Tewil
Satbrimob Polda Maluku Utara melakukan pemadaman kebakaran lahan di Halmahera Timur.
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HALMAHERA TIMUR — Personel Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Maluku Utara bergerak cepat merespons kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Tewil, Desa Tewil, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.

Kebakaran tersebut menghanguskan lahan seluas kurang lebih setengah hektare. Menindaklanjuti laporan kejadian, personel Brimob yang dipimpin Aipda Taufan Ali segera mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman awal dengan menggunakan peralatan yang tersedia.

Dalam penanganannya, personel Brimob bersinergi dengan Polsek Maba Selatan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Halmahera Timur, serta masyarakat setempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur turut mendukung proses pemadaman dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran.

Sinergi dan respons cepat seluruh unsur di lapangan berhasil melokalisasi serta memadamkan kobaran api hingga sepenuhnya padam. Setelah api berhasil dikendalikan, personel bersama instansi terkait melakukan penyisiran dan pendinginan (cooling down) di sekitar lokasi guna memastikan tidak terdapat titik api baru yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Situasi di lokasi pascakejadian terpantau aman, tertib, dan kondusif, demikian disampakan Brimob Malut dalam keterangan media pada Selasa, (6/102/2025).

Respons cepat ini menjadi wujud nyata kesiapsiagaan Satbrimob Polda Maluku Utara dalam menghadapi situasi kontinjensi sekaligus bentuk kehadiran Brimob di tengah masyarakat. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus terjaga dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan.

(Rahman Asmardika)

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