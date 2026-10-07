Satgas Karhutla Satbrimob Polda Kalteng Terus Lakukan Pembasahan di Tanjung Taruna

PULANG PISAU – Personel Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Satbrimob Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan upaya penanganan Karhutla dengan melaksanakan pembasahan di sejumlah titik panas yang berada di Desa Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (6/10/2026).

Pembasahan dilakukan secara menyeluruh pada lahan yang sebelumnya terbakar, terutama di beberapa titik yang masih terpantau panas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bara api yang berada di dalam maupun di permukaan lahan benar-benar padam sehingga tidak kembali menyala dan meluas.

Personel di lapangan juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan setelah proses pembasahan. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar potensi munculnya kembali api dapat segera diketahui dan ditangani.

Dansatbrimob Polda Kalteng Kombes Pol. Dieno Hendro Widodo, mengatakan bahwa pembasahan menjadi langkah penting dalam penanganan Karhutla, khususnya pada lahan yang masih menyimpan panas.

“Kami terus melakukan pembasahan di sejumlah titik panas untuk memastikan bara api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Personel tetap kami arahkan untuk melakukan pemantauan dan penanganan secara maksimal di lapangan,” ujar Kombes Pol. Dieno.

Ia menambahkan, penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api yang terlihat, tetapi juga memastikan kondisi lahan setelah pemadaman agar potensi munculnya kembali api dapat diminimalkan.

“Semoga upaya yang dilakukan bersama dapat membantu menjaga lingkungan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kami berharap Karhutla segera berakhir sehingga langit Kalteng kembali biru dan segar,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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