BNPB Catat Dua Karhutla di Bangka Tengah dan Kebumen, 2,5 Hektare Lahan Terbakar

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dua kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Minggu 4 Oktober 2026.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, dua kejadian tersebut dilaporkan dalam periode Minggu hingga Senin, 4-5 Oktober 2026.

Karhutla pertama terjadi di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Minggu (4/10) sekitar pukul 12.05 WIB. Kebakaran melanda lahan di Desa Beluluk dan Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru.

"Luas lahan yang terbakar mencapai 1,5 hektare," kata Berton, Senin (5/10/2026).

Petugas gabungan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas pemadam kebakaran setempat berhasil memadamkan api pada hari yang sama.

Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.