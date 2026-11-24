Kasus Korupsi Kuota Haji, Kubu Yaqut Sebut Dana Jemaah Haji Bukan Bagian Keuangan Negara

JAKARTA — Sidang kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadirkan sejumlah saksi ahli. Sidang kini masuk agenda tuntutan JPU yang dijadwalkan pada Senin 30 November 2026.

Diketahui, dalam dakwaan JPU disebutkan nilai kerugian negara mencapai Rp622 miliar. Jaksa KPK menyebut hitungan kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI. Terdapat tiga komponen dasar perhitungan kerugian negara yang sumbernya dari PIHK.

Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Mellisa Anggraini menegaskan, persoalan kuota haji tambahan tidak serta-merta dapat dikonstruksikan sebagai kerugian keuangan negara.

"Dana haji bukan merupakan dana milik negara. Tidak ada kekurangan keuangan negara akibat pengelolaan kuota sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara ini," ujar Mellisa keterangannya, Selasa (24/11/2026).

Ia menilai, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) belum mampu menunjukkan benang merah antara dugaan perbuatan pidana, kerugian negara, dan objek keuangan yang harus dipulihkan.

Melissa menegaskan, persoalan mendasar dalam perkara tersebut bukan sekadar ada atau tidaknya pelanggaran dalam kebijakan pembagian kuota haji tambahan, melainkan apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana disyaratkan dalam tindak pidana korupsi.

"Konstruksi kerugian negara yang digunakan dalam LHP BPK belum menunjukkan hubungan yang jelas antara dugaan pelanggaran dan kerugian negara," tandasnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dian Puji Nugraha Simatupang yang dihadirkan dalam persidangan, menegaskan bahwa dana haji yang dibayarkan jemaah kepada pemerintah bukan termasuk dalam kategori keuangan negara.

Ahli Penghitungan Keuangan Negara, Hernold Feri Makawimbang juga menegaskan bahwa keuangan haji bukan merupakan bagian dari keuangan negara.