Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ibam Nilai Perkara Gus Yaqut Rapuh, Soroti Kesaksian yang Dicabut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |17:33 WIB
Ibam Nilai Perkara Gus Yaqut Rapuh, Soroti Kesaksian yang Dicabut
Terdakwa Gus Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam, menilai persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyisakan sejumlah kejanggalan. Ia juga menilai dasar perkara tersebut rapuh.

Hal itu disampaikan Ibam saat memberikan keterangan kepada awak media dalam wawancara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Ibam sebelumnya dituntut 15 tahun penjara dalam perkara Chromebook. Dalam putusan tingkat pertama, dua dari lima hakim menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan menilai Ibam seharusnya dibebaskan. Meski demikian, ia divonis empat tahun penjara. Pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi lima tahun, disertai tambahan kewajiban membayar uang pengganti.

“Terhadap saya, kerugian negara triliunan dijadikan dasar, tetapi uang yang katanya saya nikmati tidak pernah terbukti. Sekarang hal yang sama terjadi pada Gus Yaqut, kerugian negara Rp622 miliar disebut, tetapi uang yang disebut sampai ke tangan beliau bertumpu pada satu keterangan yang sudah dicabut,” ujar Ibam.

Berangkat dari pengalamannya menghadapi perkara hukum, Ibam mengembangkan Perkara AI, teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu penasihat hukum membaca dan mencocokkan ribuan halaman dokumen, alat bukti, serta keterangan saksi.

Teknologi tersebut dikembangkan setelah Ibam mengalami sendiri kesulitan menelaah berkas perkara Chromebook. Kini, Perkara AI digunakan oleh tim penasihat hukum Yaqut untuk membantu menelaah fakta-fakta persidangan.

“Saya tahu rasanya menghadapi ribuan halaman berkas, dan sulit memastikan tidak ada fakta yang terlewat. Dari pengalaman itu saya membuat Perkara AI, alat untuk membantu penasihat hukum membaca berkas dengan teliti. Sekarang alat ini dipakai oleh tim penasihat hukum Gus Yaqut,” ujar Ibam.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kuota Haji Ibam Gus Yaqut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247627//kpk-8L0q_large.jpg
Hadiri Sidang Gus Yaqut, Amsal Sitepu Soroti Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247621//kpk-dX0C_large.jpg
Terungkap! 34 Jemaah Berangkat Haji Tanpa Antrean di 2024, Bayar hingga USD3.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247617//kpk-mXA8_large.jpg
Sambangi Sidang Gus Yaqut, Ibam: Kasus Kuota Haji Tambahan Janggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246164//bos_maktour_travel-L7zO_large.jpg
Bersaksi di Sidang Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour: Nama Saya Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245210//kasus_kuota_haji-3n2h_large.jpg
Sidang Kuota Haji Besok, Jaksa KPK Hadirkan Bos Maktour hingga Pengurus Asosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244954//sidang_kasus_kuota_haji-ufZo_large.jpg
Saksi Ungkap Hubungan Gus Yaqut-Nusron Bak Tom and Jerry: Kadang Berantem, Kadang Kangen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement