Buka Masa Sidang, 414 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui rapat paripurna ke-11. Sebanyak 414 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat tersebut.

Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota, izin 11 orang sehingga ada total 414 anggota," kata Puan saat membuka rapat.

Puan menyatakan, kuorum rapat telah terpenuhi. Agenda paripurna tersebut adalah penyampaian pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 oleh Ketua DPR RI.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027," pungkas Puan.

(Awaludin)

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