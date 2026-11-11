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11 Legislator Gerindra Ikut Usulkan HMP Pemakzulan Gibran, Ini Alasannya!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |15:12 WIB
11 Legislator Gerindra Ikut Usulkan HMP Pemakzulan Gibran, Ini Alasannya!
Anggota Fraksi Gerindra, Azis Subekti (foto: Okezone)
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JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI turut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Anggota Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyebut langkah tersebut diharapkan dapat mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat, termasuk mengenai ijazah Gibran.

Hal itu disampaikan Azis saat menghadiri forum pimpinan DPR RI yang menerima para pengusul HMP di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Azis menjelaskan, pihaknya ikut mengajukan HMP setelah mencermati berbagai keluhan, pandangan, dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Karena kami ingin mendengar, mencermati apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat, dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri," ujar Azis.

 

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