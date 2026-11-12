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Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Kata Ketua MPR

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |07:34 WIB
Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Kata Ketua MPR
Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Kata Ketua MPR
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JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui kabar mengenai surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Dia bahkan mengaku belum mendengar maupun melihat surat tersebut.

"Saya belum dengar, saya belum lihat," kata Muzani saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam.

Muzani juga belum dapat memastikan langkah yang akan diambil MPR apabila surat pengunduran diri tersebut telah diterima, termasuk kemungkinan digelarnya sidang istimewa.

"Saya belum dengar, saya belum lihat, jadi belum bisa ngambil keputusan," tutup politikus senior Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden."Betul (Gibran resmi mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi

Gibran mengaku sebelumnya tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Dia menyebut telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan dinamika yang terjadi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan, termasuk agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

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