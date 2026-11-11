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Prabowo Siapkan Sekolah Unggulan di Nagan Raya, Lahan 100 Hektare Disiapkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |14:18 WIB
Prabowo Siapkan Sekolah Unggulan di Nagan Raya, Lahan 100 Hektare Disiapkan
Presiden Prabowo Subianto di Nagan Raya (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana membangun sekolah unggulan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya disebut telah menyiapkan lahan seluas 100 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Masjid Agung Baitul A’la atau Masjid Giok di Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026).

Prabowo mengatakan, pembangunan sekolah unggulan itu akan segera ditindaklanjuti setelah pemerintah daerah menyiapkan lahan. Dia juga menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

“Kemudian saya juga tadi disampaikan oleh Bupati, saudara-saudara, Bupati sudah siapkan lahan 100 hektar, kita akan segera bangun sekolah unggulan di kabupaten ini,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, sekolah tersebut akan menyediakan fasilitas asrama bagi siswa yang berasal dari desa dengan jarak cukup jauh. Sementara itu, siswa yang tinggal di sekitar sekolah diperbolehkan pulang setiap hari.

“Untuk yang desanya agak jauh, anak-anak yang sekolah di situ akan diasramakan. Yang dekat-dekat dia boleh pulang tiap hari,” ujarnya.

 

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