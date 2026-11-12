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Rumah Listyo Sigit Digeledah Polisi Terkait Penyadapan Ilegal ke Presiden

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |13:29 WIB
Rumah Listyo Sigit Digeledah Polisi Terkait Penyadapan Ilegal ke Presiden
 Rumah Listyo Sigit Digeledah Polisi Terkait Penyadapan Ilegal ke Presiden
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan penyidik dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo. Rumah Jenderal Listyo Sigit juga digeledah penyidik.

Demikian disampaikan Jenderal Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Mulanya, Jenderal Suyudi menjelaskan laporan polisi dugaan penyadapan itu terbit pada 31 Oktober 2026.

“Pada 31 Oktober 2026, dilakukan interview terhadap 6 saksi dan 4 ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan,” kata Jenderal Suyudi.

Namun pada 1 November 2026, katanya, status perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti serta melakukan gelar perkara penetapan tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Di hari yang sama, Polri juga melakukan penangkapan Ahrie Sonta.

“Pada 2 November 2026, dilakukan penahanan AS dan pemeriksaan terhadap EH. Pada tanggal 3 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka EH, dilanjutkan dengan gelar perkara penetapan tersangka Jenderal LSP,” ujarnya.

Selanjutnya pada 4 November, Polri menangkap dan menahan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keesokan harinya, pada 5 November 2026 Polri lalu melakukan penggeledahan di rumah Listyo.

"Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS," ungkapnya.

 

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