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Kapolri Pastikan Kasus Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |22:05 WIB
Kapolri Pastikan Kasus Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan Polri akan mengoptimalkan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Suyudi menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap perkara tersebut.

Usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi mengatakan dukungan diberikan kepada Polri, khususnya penyidik Bareskrim, agar dapat menuntaskan pengungkapan kasus tersebut.

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," kata Suyudi.

Suyudi menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan ilegal disebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.

 

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