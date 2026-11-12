Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Penyadapan Presiden, LPSK Terima 8 Permohonan Perlindungan Saksi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |21:30 WIB
Kasus Penyadapan Presiden, LPSK Terima 8 Permohonan Perlindungan Saksi
Kasus Penyadapan Presiden (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menerima delapan permohonan perlindungan terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan yang menyasar Presiden. Saat ini, seluruh permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan dan para pemohon berstatus sebagai saksi.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima permohonan perlindungan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.

Meski demikian, LPSK tetap membuka kesempatan bagi pihak dengan status berbeda, termasuk JC, untuk mengajukan permohonan perlindungan.

"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator," ujar Sri, Kamis (12/11/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253678//ilustrasi-oJ2F_large.jpg
Bareskrim Temukan Bukti Awal Dugaan Makar Terkait Kasus Penyadapan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253660//mantan_kadiv_tik_irjen_slamet_uliandi-wRcr_large.jpg
Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253636//kapolri_jenderal_suyudi_ario_seto-xshY_large.jpg
Penyadapan Ilegal Kasus Listyo Sigit Cs, Polisi Sita 15 HP hingga Log Data Penyadapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253616//viral-iGIw_large.jpg
Rumah Listyo Sigit Digeledah Polisi Terkait Penyadapan Ilegal ke Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253584//kapolri-r9wq_large.jpg
Kapolri: Penyadapan Ilegal ke Prabowo Terbongkar dari Perintah Pembubaran Grup WA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/12/337/3253581//polri-LDP4_large.jpg
Kapolri Minta Waktu Tuntaskan Kasus Penyadapan terhadap Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement