Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Film Pesta Babi, Dandhy Laksono Diperiksa Polisi Pekan Depan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |18:29 WIB
Buntut Film Pesta Babi, Dandhy Laksono Diperiksa Polisi Pekan Depan
Dandhy Dwi Laksono (Foto: Youtube)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan telah melayangkan undangan pemeriksaan terhadap sutradara Dandhy Laksono terkait laporan Mama Sinta soal film dokumenter berjudul Pesta Babi. Adapun pemeriksaan Dandhy dijadwalkan pada pekan depan.

Selain Dandhy, pemanggilan juga dijadwalkan terhadap Ketua LBH Merauke, Johnny Teddy Wakum (JTW). “Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 Oktober, dan satu rekannya di tanggal 28 Oktober," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Sabtu (24/10/2026).

Budi menegaskan, akan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani laporan yang saat ini masih dalam proses penyelidikan.

"Kami tekankan ini masih tahap penyelidikan. Jadi undangan klarifikasi itu kita kirimkan yang bersangkutan atas laporan warga masyarakat. Apabila undangan klarifikasi proses penyelidikan ini bisa terpenuhi, bisa akan ditingkatkan dalam proses sidik," ujar Budi.

Apabila proses lidik ini tidak terpenuhi cukup bukti atau alat bukti lainnya. Maka, bisa dihentikan dalam proses penyelidikan.

Sebelumnya, tokoh perempuan adat Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, melaporkan dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya terkait film dokumenter Pesta Babi. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026, dengan Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Oh, ya. Yang saya alami di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4. Film yang diputar di Jayapura, di Maranatha, tanpa izin dari saya. Mereka putar film pesta babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka! Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta," kata Mama Sinta.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223444/rico_marbun-86pQ_large.jpg
Polemik Film Pesta Babi, Pengamat Soroti 3 Modus Propaganda Disintegrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222892/rico_marbun-cjSZ_large.jpg
Soroti Film Pesta Babi, Rico Marbun: Mulai Bergeser dari Sekadar Kritik Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219483/tni-9MK1_large.jpg
Soal Pembubaran Film Pesta Babi di Ternate, Ini Kata Eks Kapuspen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219377/tni-D0zj_large.jpg
Kasad Pertanyakan Produksi Film Pesta Babi: Duitnya dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219369/tni-ba8c_large.jpg
Kasad Buka Suara soal Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Permintaan Pemda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/337/3218443/yusril-DFXP_large.jpg
Pemerintah Tegaskan Tak Larang Pemutaran Film Pesta Babi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement