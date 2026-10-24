Gereja di Yordania Diserang Pria Bertopeng, 7 Orang Tewas dan 10 Terluka

YORDANIA – Sedikitnya tujuh orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam penembakan di sebuah gereja di Provinsi Karak, Yordania. Serangan tersebut terjadi saat puluhan orang menghadiri prosesi pemakaman, pada Jumat (23/10/2026).

Mengutip laporan Al Jazeera, sejumlah saksi mata mengatakan dua pria bersenjata yang mengenakan topeng menyerbu gereja ketika prosesi pemakaman berlangsung. Para pelaku kemudian melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang berada di lokasi.

Salah seorang pelayat, Khaled Burqan, mengatakan kepada stasiun televisi milik negara Yordania, Al-Mamlaka, bahwa puluhan orang menghadiri prosesi tersebut. Menurutnya, salah satu penyerang membawa pistol, sedangkan pelaku lainnya membawa senapan.

Para penyintas juga mengaku mendengar suara ledakan ketika prosesi pemakaman dimulai. Tak lama kemudian, dua pria bersenjata bertopeng masuk ke gereja dan melepaskan tembakan.

Al-Mamlaka melaporkan, pasukan keamanan telah dikerahkan ke Gereja Hamoud untuk menangani insiden tersebut. Aparat juga memburu dua tersangka yang dilaporkan turun dari sebuah kendaraan sebelum melancarkan serangan.