3 Pelaku Penembakan Massal di Gereja Yordania Dihukum Gantung!

YORDANIA – Pengadilan Yordania menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada tiga pria yang terbukti melakukan penembakan massal di sebuah gereja pada Oktober lalu. Serangan tersebut menewaskan sembilan orang dan menyebabkan 34 lainnya terluka.

Penembakan terjadi pada 23 Oktober ketika jemaat menghadiri upacara pemakaman Kristen di sebuah gereja Ortodoks Yunani di Provinsi Karak.

Angkatan Bersenjata Yordania dalam pernyataan resminya pada Minggu (15/11/2026) menyebut ketiga pelaku telah dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan. Di antaranya melakukan tindakan teroris, memiliki senjata, menyebarkan ide-ide organisasi teroris, serta berkonspirasi untuk melakukan tindakan teroris.

Ketiga pelaku terdiri atas dua bersaudara asal Yordania dan saudara ipar mereka. Setelah melancarkan serangan, mereka melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum akhirnya ditangkap tiga hari kemudian. Namun, identitas ketiganya belum diungkapkan kepada publik.

Provinsi Karak diketahui memiliki komunitas Kristen yang cukup besar di tengah mayoritas penduduk Yordania yang beragama Islam.