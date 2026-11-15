Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Pelaku Penembakan Massal di Gereja Yordania Dihukum Gantung!

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |22:15 WIB
3 Pelaku Penembakan Massal di Gereja Yordania Dihukum Gantung!
Penembakan brutal di gereja Yordania tewaskan sembilan orang (Foto: Reuters via BBC)
A
A
A

YORDANIA – Pengadilan Yordania menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada tiga pria yang terbukti melakukan penembakan massal di sebuah gereja pada Oktober lalu. Serangan tersebut menewaskan sembilan orang dan menyebabkan 34 lainnya terluka.

Penembakan terjadi pada 23 Oktober ketika jemaat menghadiri upacara pemakaman Kristen di sebuah gereja Ortodoks Yunani di Provinsi Karak.

Angkatan Bersenjata Yordania dalam pernyataan resminya pada Minggu (15/11/2026) menyebut ketiga pelaku telah dinyatakan bersalah atas sejumlah dakwaan. Di antaranya melakukan tindakan teroris, memiliki senjata, menyebarkan ide-ide organisasi teroris, serta berkonspirasi untuk melakukan tindakan teroris.

Ketiga pelaku terdiri atas dua bersaudara asal Yordania dan saudara ipar mereka. Setelah melancarkan serangan, mereka melarikan diri dari lokasi kejadian sebelum akhirnya ditangkap tiga hari kemudian. Namun, identitas ketiganya belum diungkapkan kepada publik.

Provinsi Karak diketahui memiliki komunitas Kristen yang cukup besar di tengah mayoritas penduduk Yordania yang beragama Islam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/18/3110709/penembakan_massal-0jad_large.jpg
Penembakan Massal di Sekolah Swedia, 10 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/18/3100691/lokasi_penembakan_di_montenegro-7qfd_large.jpg
Penembakan Massal Terjadi di Restoran Montenegro, 10 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/18/3058830/penembakan_di_sekolah_georgia_as-CByx_large.jpg
Penembakan di Sekolah Georgia AS: 4 Orang Tewas, Sembilan Lainnya Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/18/3016602/penembakan-di-tengah-malam-tewaskan-1-orang-dan-24-terluka-pelaku-masih-buron-V1sBTOuvZI.jpg
Penembakan di Tengah Malam Tewaskan 1 Orang dan 24 Terluka, Pelaku Masih Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/18/2998689/penembakan-massal-di-memphis-tewaskan-setidaknya-2-orang-6-lainnya-luka-luka-4GnL8dcM2P.jpg
Penembakan Massal di Memphis Tewaskan Setidaknya 2 Orang, 6 Lainnya Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/337/2938427/peristiwa-hari-ini-tragedi-penembakan-di-connecticut-tewaskan-26-orang-zSkRJaAR54.jpg
Peristiwa Hari Ini: Tragedi Penembakan di Connecticut Tewaskan 26 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement