Penembakan Massal Gemparkan Afrika Selatan, 17 Orang Tewas

AFRIKA SELATAN - Polisi Afrika Selatan tengah menyelidiki dua insiden penembakan terpisah yang menewaskan 17 orang pada Minggu 15 November 2026 malam. Sebanyak delapan pria tewas ditembak di dalam sebuah minibus di Provinsi KwaZulu-Natal.



Polisi menyatakan, para korban dinyatakan meninggal dunia saat petugas tiba di lokasi kejadian. Beberapa jam kemudian, sembilan orang lainnya ditemukan tewas tertembak di dalam sebuah gubuk di wilayah barat Pretoria.

Polisi memastikan kedua insiden tersebut tidak saling berkaitan. Motif penembakan masih belum diketahui. Afrika Selatan masih berjuang mengatasi tingginya angka kejahatan kekerasan, termasuk pembunuhan yang berkaitan dengan aktivitas geng. Negara tersebut tercatat memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.

Polisi mengatakan, mereka menerima laporan penembakan di luar Kota Pietermaritzburg, Provinsi KwaZulu-Natal. Setibanya di lokasi, petugas menemukan sebuah minibus putih berkapasitas tujuh penumpang yang dipenuhi lubang bekas peluru.

Di dalam kendaraan tersebut, polisi menemukan delapan pria dengan sejumlah luka tembak.

"Belum dapat dipastikan bagaimana insiden itu terjadi, dan polisi sedang mengumpulkan bukti untuk menentukan kemungkinan motif pembunuhan dan identitas para tersangka," kata juru bicara polisi Robert Netshiunda, melansir BBC, Selasa (17/11/2026).

Polisi telah melancarkan operasi pencarian untuk memburu para tersangka. Dalam insiden penembakan terpisah di kawasan permukiman kumuh Jeffsville, Atteridgeville, sebelah barat Pretoria, polisi menemukan sembilan jenazah yang terdiri atas enam pria dan tiga wanita.