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Kapolri Tegaskan Kasus Penembakan Anggota Polairud di Pondok Cabe Ditangani Propam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |12:25 WIB
Kapolri Tegaskan Kasus Penembakan Anggota Polairud di Pondok Cabe Ditangani Propam
Kasus penembakan (foto; frreepik )
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, kasus dugaan penembakan yang menewaskan anggota Ditpoludara, Bharatu LVVL, di Mako Polairud Pondok Cabe, Tangerang Selatan, tengah ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

"Pondok Cabe, ya, terkait Pondok Cabe sudah dalam penyidikan oleh Propam Polri, ya," kata Kapolri kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah satu anggota Polri. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

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