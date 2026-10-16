Penembakan Sekolah di Oregon Tewaskan 3 Anak dan 1 Guru, Pelaku Remaja 16 Tahun

PORTLAND — Tiga anak dan seorang guru tewas dalam sebuah penembakan di sebuah sekolah dasar di negara bagian Oregon, Amerika Serikat (AS), ungkap pihak kepolisian. Pelaku penembakan juga dilaporkan tewas.

"Korban yang meninggal di lokasi kejadian mencakup tiga anak, masing-masing berusia lima, delapan, dan 11 tahun, serta seorang guru," ujar Mike Krantz, Kepala Kepolisian Bend, kepada para wartawan pada Kamis (15/10/2026), beberapa jam setelah penembakan terjadi di Sekolah Dasar Silver Rail.

"Kami telah mengidentifikasi tersangka sebagai seorang warga Bend berusia 16 tahun," kata Krantz, sebagaimana dilansir TRT. Ia menambahkan bahwa "tersangka sempat ditembak oleh seorang anggota masyarakat yang melihatnya memasuki sekolah, lalu mengejarnya ke dalam gedung dan melakukan konfrontasi."

Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka menerima laporan mengenai situasi kritis tersebut pada pukul 13.00 waktu setempat, dan polisi tiba di lokasi kejadian sekitar dua menit kemudian.

Sekolah tersebut terletak lebih dari 160 kilometer di sebelah tenggara Kota Portland. Sekolah ini melayani siswa tingkat dasar, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga kelas lima.

Steven Cook, pengawas sekolah untuk Distrik Bend-La Pine, mengatakan bahwa mereka "sangat terkejut dan berduka atas tragedi yang tidak masuk akal ini."

Cook menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga para korban dan semua pihak yang terdampak oleh "tindakan kekerasan" tersebut.