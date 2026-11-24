NVIDIA Tunjuk Kembali Jensen Huang Sebagai CEO

Jensen Huang kembali ditunjuk sebagai CEO Nvidia beberapa minggu setelah dia mengundurkan diri usai terjerat skandal mata-mata China. (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Nvidia telah menunjuk kembali Jensen Huang sebagai kepala eksekutif (CEO) setelah mendapatkan masukan dari pejabat senior pemerintah Amerika Serkat (AS) yang meyakinkan dewan direksi bahwa ia tidak menimbulkan risiko keamanan nasional. Keputusan ini diambil kurang dari dua minggu setelah salah satu pendiri perusahaan tersebut mengundurkan diri akibat dugaan skandal mata-mata.

Presiden Donald Trump menyambut baik langkah tersebut sebagai "keputusan yang tepat dan pantas."

Dalam sebuah pernyataan, perusahaan menyebutkan bahwa dewan direksi secara bulat memutuskan untuk membawa kembali Huang sebagai presiden, kepala eksekutif, dan anggota dewan—yang berlaku efektif segera—setelah serangkaian pertemuan membuat para direktur yakin akan "kejujuran dan kemampuan memimpin" yang dimilikinya.

Nvidia tidak menyebutkan siapa pejabat pemerintah yang dimintai pendapatnya, ataupun apa yang mereka sampaikan kepada dewan direksi.

Keputusan ini muncul tiga hari setelah Trump secara terbuka mendesak Nvidia untuk menerima kembali Huang. Trump menyebut Huang sebagai "salah satu pemikir paling brilian di dunia" dan menyatakan bahwa ia "senang jika Jensen diberi kesempatan kedua."

Trump menggambarkan Huang sebagai "orang baik" yang sempat "mengambil beberapa keputusan yang kurang tepat," seraya menambahkan bahwa perusahaan sebaiknya mempekerjakannya kembali "jika mereka cerdas."

Huang sempat menawarkan diri untuk kembali, namun pada awalnya dewan direksi menolak.

Ketua dewan direksi, Harvey Jones, sempat mengatakan dalam sebuah panggilan konferensi terkait laporan keuangan pekan lalu bahwa para direktur telah menerima pengunduran dirinya secara bulat dan "tidak berniat untuk menunjuk kembali Jensen sebagai CEO."

"Saya menerima tanggung jawab ini dengan kerendahan hati yang mendalam dan komitmen yang diperbarui," ujar Huang, seraya menyampaikan terima kasih kepada dewan direksi, staf, pemegang saham, dan keluarganya. "Saya tidak sabar untuk segera kembali bekerja."