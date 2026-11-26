AS Ledakkan 4,5 Ton Bahan Peledak Beracun di Iowa, Warga Diimbau Mengungsi

Angkatan Darat AS mempersiapkan lokasi untuk peledakan terkontrol bahan peledak tidak stabil di Middletown (foto: X Angkatan Darat AS)

IOWA - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) meledakkan hampir 4,5 ton bahan peledak tidak stabil di sebuah pabrik amunisi di Middletown, Iowa, pada Rabu (26/11/2026). Operasi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat setempat karena berpotensi menyebarkan debu timbal beracun ke lingkungan sekitar.

Peledakan terkontrol itu dilakukan di Pabrik Amunisi Angkatan Darat Iowa setelah sempat tertunda akibat penolakan publik, gugatan hukum, dan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan.

Dalam operasi tersebut, militer menghancurkan 68 barel timbal azida (lead azide), senyawa kimia beracun yang memiliki sifat mudah meledak. Material tersebut diketahui telah disimpan di fasilitas itu sejak 2009 dan kondisinya semakin tidak stabil.

Pejabat militer menyatakan, kondisi bahan peledak tersebut membuat proses pemindahan maupun penetralan secara kimiawi terlalu berisiko. Jika dibiarkan, material yang terus memburuk dikhawatirkan dapat memicu ledakan tanpa kendali.

“Sikap pasif bukan lagi pilihan,” kata Mayor Jenderal Eric Shirley, Komandan Komando Dukungan Logistik Angkatan Darat AS, dilansir dari rt, Kamis (26/11/2026).

Setelah operasi berlangsung, Shirley menyebut peledakan tersebut sangat sukses. Menurutnya, Angkatan Darat telah berupaya menekan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia semaksimal mungkin.

Seorang pejabat Angkatan Darat juga mengatakan kepada The Washington Post bahwa hasil pemantauan udara tidak menunjukkan adanya konsentrasi timbal yang berbahaya.

Meski militer menyatakan operasi berjalan aman, kekhawatiran belum sepenuhnya mereda. Peta yang dirilis Angkatan Darat sebelum peledakan menunjukkan potensi penyebaran partikel timbal melalui udara hingga lebih dari 75 mil atau sekitar 120 kilometer.