Bupati Kupang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual, Langsung Ditahan!

JAKARTA - Bupati Kupang, Yosef Lede, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21). Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) juga langsung menahan Yosef di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda NTT, Kamis (26/11/2026).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik bersama tim joint investigation Polda NTT menggelar perkara khusus. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan telah terdapat kecukupan alat bukti untuk menetapkan Yosef sebagai tersangka.

Perkembangan kasus yang menyeret orang nomor satu di Kabupaten Kupang itu disampaikan Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra dalam konferensi pers di Mapolda NTT.

Henry mengatakan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah.

"Dapat kami sampaikan bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara khusus bersama tim joint investigation Polda Nusa Tenggara Timur. Seluruh langkah ini dijalankan secara profesional dan akuntabel berdasarkan laporan polisi, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), serta alat bukti yang sah guna menetapkan tersangka dan melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Henry.

Kasus ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda Nusa Tenggara Timur yang diterima Direktorat PPA dan PPO Polda NTT pada 12 November 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 21.30 WITA hingga Kamis (12/11/2026) pukul 00.00 WITA.

Peristiwa itu diduga berlangsung di salah satu rumah dinas pejabat publik di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.