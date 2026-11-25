Ombudsman Ungkap 78 Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren pada 11 Provinsi, Ini 7 Modusnya

JAKARTA - Ombudsman RI mengungkap temuan 78 kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di lingkungan pondok pesantren yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Temuan tersebut merupakan hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilakukan Ombudsman sejak Mei 2026.

Sebelas provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan mengungkapkan, dari 78 kasus yang dihimpun, pimpinan pesantren menjadi kelompok pelaku terbanyak dengan 36 kasus atau 46,2 persen. Selanjutnya, guru, ustaz, atau tenaga pengajar tercatat dalam 27 kasus atau 34,6 persen.

"Kalau kita lihat dari kasus ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang sangat serius yang terjadi dalam peristiwa kekerasan seksual di pondok pesantren," ujar Syafrida di Kantor Ombudsman, Rabu (25/11/2026).

Dalam pemaparannya, Syafrida juga mengidentifikasi tujuh modus kekerasan seksual yang ditemukan selama proses investigasi di lingkungan pesantren.

Pertama, pemanfaatan otoritas dan kegiatan keagamaan. Kedua, penggunaan dalih hukuman serta disiplin di lingkungan pesantren. Ketiga, manipulasi spiritual yang berkedok pengobatan atau penyembuhan.