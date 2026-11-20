Serangan Houthi Hantam Gedung Pencakar Langit Tertinggi di Riyadh, Timbulkan Kerusakan

RIYADH — Arab Saudi menyatakan bahwa serangan kelompok Houthi telah menghantam sebuah menara di kawasan keuangan ibu kotanya, Riyadh. Serangan tersebut dilaporkan mengakibatkan “kerusakan materi”, tetapi tidak menimbulkan korban luka.

Gambar-gambar yang disebarkan oleh media pemerintah mengidentifikasi bangunan tersebut sebagai menara Public Investment Fund (PIF), yang merupakan kantor pusat lembaga dana kekayaan negara Arab Saudi. Menara tersebut juga merupakan gedung pencakar langit tertinggi di Riyadh.

Badan Pertahanan Sipil menyatakan pada Kamis (19/11/2026) bahwa serangan oleh kelompok Houthi telah merusak menara tersebut beserta bangunan-bangunan di sekitarnya. Sebelumnya, koalisi pimpinan Arab Saudi mengumumkan telah mencegat rudal-rudal yang ditembakkan ke arah Riyadh dan wilayah selatan, menyusul terdengarnya suara dentuman keras di ibu kota tersebut.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam serangan Houthi terhadap lokasi-lokasi sipil, termasuk menara tersebut. Dalam sebuah pernyataan di platform X, kementerian menegaskan bahwa kerajaan tersebut “memiliki hak penuh dan sah untuk mengambil segala langkah yang diperlukan guna mempertahankan kedaulatannya, menjaga aset nasional, serta melindungi keamanan dan keselamatan warga negara maupun penduduknya”.

Pihaknya juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk “memenuhi tanggung jawab mereka, melaksanakan” resolusi Dewan Keamanan PBB, serta “mengecam serangan keji tersebut”.

Sebelumnya, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, menyampaikan melalui X bahwa pasukan koalisi telah merespons ancaman rudal Houthi yang diluncurkan ke arah Riyadh.

Beberapa jam kemudian, dalam unggahan terpisah, juru bicara tersebut menyatakan bahwa sistem pertahanan udara telah mencegat dan menghancurkan empat rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi menuju wilayah selatan yang berbatasan dengan Yaman.