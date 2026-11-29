1.499 Travel Umrah Bermasalah, Menteri Haji Ancam Beri Kartu Merah hingga Proses Hukum

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf mengungkap fakta terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air. Dari hasil verifikasi ketat terhadap ribuan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), ditemukan sebanyak 1.499 biro perjalanan bermasalah atau mencapai 41,29%.

Temuan masif tersebut diungkapkan Gus Irfan, sapaan akrabnya, saat membuka Pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Asrama Haji, Minggu (29/11/2026).

"Dari total 3.634 PPIU yang kita verifikasi dengan 18 variabel, sebanyak 2.135 PPIU atau 56,79 persen tidak memiliki catatan. Namun, sebanyak 1.499 PPIU bermasalah. Ini angka yang sangat besar, karena itu tidak heran hampir tiap hari kita mendapatkan laporan pelanggaran," ujar Irfan Yusuf pada wartawan, Minggu (29/11/2026).

Gus Irfan menyoroti maraknya kasus jemaah umrah yang terlantar, gagal berangkat, tertahan di negara transit seperti Bangkok, hingga terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membeli tiket kepulangan ke Indonesia. Menurutnya, akar persoalan tersebut bermuara pada ribuan travel umrah nakal yang melanggar aturan.

Berdasarkan hasil pemetaan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), pelanggaran yang dilakukan 1.499 PPIU tersebut sangat beragam, mulai dari persoalan administrasi hingga dugaan tindak pidana penipuan berkedok skema ponzi.

Berikut rincian pelanggaran 1.499 travel umrah bermasalah yang ditemukan pemerintah, yakni 724 PPIU tidak memperpanjang akreditasi sejak masih di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Lalu, 269 PPIU hanya memperjualbelikan akses Siskopatuh (menjual visa tanpa memberangkatkan jemaah).