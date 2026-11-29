Cegah Petugas Titipan, Seleksi PPIH Kini Libatkan BKN dan Tanpa Wawancara

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, komitmennya untuk mencegah praktik "petugas titipan" dalam proses seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun ini.

Sebagai langkah memperkuat pengawasan dan transparansi, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pelaksanaan tes seleksi. Selain itu, tahapan wawancara resmi dihapus dari rangkaian seleksi PPIH.

Hal tersebut disampaikan Mochamad Irfan Yusuf usai membuka Pelatihan PPIH di Asrama Haji, Minggu (29/11/2026), sekitar pukul 09.45 WIB.

"Insyaallah kita sudah menyiapkan segalanya. Tahun ini untuk tes tidak kita lakukan sendiri, yang melakukan ada dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, sehingga keakuratannya jauh lebih bagus," ujar Irfan Yusuf saat menjawab pertanyaan wartawan terkait potensi pelanggaran dan pengawasan seleksi petugas haji.