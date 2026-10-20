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Mesir Janjikan Dukungan Militer untuk Arab Saudi dalam Konflik dengan Houthi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |04:05 WIB
Mesir Janjikan Dukungan Militer untuk Arab Saudi dalam Konflik dengan Houthi
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
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KAIRO - Mesir telah berjanji untuk mendukung Arab Saudi dalam konflik yang kian memanas dengan kelompok pemberontak Houthi di Yaman, demikian pengumuman dari badan keamanan tertinggi negara tersebut.

Riyadh telah mendesak sekutu-sekutunya untuk memberikan bantuan menyusul serangan Houthi terhadap bandara dan fasilitas minyak Arab Saudi, yang dilakukan sebagai balasan atas operasi militer Saudi di Yaman. Kelompok tersebut menuntut agar Arab Saudi mencabut blokade terhadap bandara dan pelabuhan di Yaman, dengan menyebut pendekatan mereka sebagai prinsip "mata ganti mata".

Dewan Pertahanan Nasional Mesir, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi, mengumumkan keputusan tersebut pada Minggu, (18/10/2026) sehari setelah sang presiden meminta izin parlemen untuk mengerahkan pasukan dan peralatan militer ke luar negeri. Dewan tersebut menjanjikan "segala bentuk dukungan yang dimungkinkan" untuk membantu Arab Saudi mempertahankan keamanannya, namun tidak merinci bantuan apa yang akan diberikan oleh Mesir.

Konfrontasi yang kembali memanas ini bermula pada bulan Juli, ketika pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi menyerang Bandara Sanaa yang dikuasai Houthi. Peristiwa ini mengakhiri periode ketenangan relatif yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak gencatan senjata yang ditengahi PBB pada tahun 2022.

Kelompok Houthi membalas dengan serangan rudal, menyatakan blokade maritim, serta merebut wilayah di sepanjang pesisir Laut Merah Yaman, termasuk Mokha dan sejumlah pulau di Selat Bab el-Mandeb. Sebagai tanggapan, Riyadh meningkatkan intensitas serangan udaranya dan mendukung serangan balik yang dilakukan oleh pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Menurut otoritas Arab Saudi, serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada tanggal 10-11 Oktober menewaskan setidaknya 14 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Pekan lalu, pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi menyerang fasilitas penyimpanan minyak di Sanaa.

 

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