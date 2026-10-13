Serangan Houthi Tak Berhenti, Arab Saudi Perpanjang Penutupan Bandara Riyadh

RIYADH - Arab Saudi mengumumkan perpanjangan penangguhan operasional di bandara utama ibu kota, Riyadh, setelah serangkaian serangan oleh kelompok milisi Houthi menyasar lokasi tersebut. Serangan yang masih terus berlanjut memaksa sejumlah maskapai menghentikan penerbangan ke Arab Saudi.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin (12/10/2026), Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) menyatakan bahwa penangguhan operasional di Bandara Internasional King Khalid diperpanjang guna merampungkan prosedur yang diperlukan untuk memastikan keamanan fasilitas bandara serta kesiapan operasionalnya.

Keputusan ini diambil menyusul sejumlah serangan terhadap bandara tersebut selama akhir pekan.

Arab Saudi memperpanjang penutupan bandara hingga pukul 21.00 GMT pada 17 Oktober, demikian disampaikan Flightradar24 melalui platform X, seraya menambahkan bahwa penutupan tersebut berdampak pada hampir 700 penerbangan setiap harinya.

Secara terpisah, Gulf Air mengumumkan pembatalan penerbangan dari dan menuju Riyadh hingga 17 Oktober.

Kejahatan Perang

Pada Minggu (11/10/2026) sore, sebuah proyektil tak dikenal menghantam Terminal 4 bandara, menewaskan seorang warga negara Pakistan dan melukai 11 orang lainnya, menurut pihak berwenang Arab Saudi. Koalisi pimpinan Arab Saudi juga menyatakan telah mencegat dan menghancurkan sebuah rudal jelajah di dekat bandara tersebut.