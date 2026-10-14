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2 WNI Jadi Korban Serangan Rudal Houthi di Bandara Riyadh, Kemlu Ungkap Kondisinya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |16:42 WIB
2 WNI Jadi Korban Serangan Rudal Houthi di Bandara Riyadh, Kemlu Ungkap Kondisinya
Serangan Rudal Houthi di Bandara Riyadh/ist
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JAKARTA – Serangan kelompok Houthi Yaman ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada Minggu 11 Oktober 2026, mengakibatkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban.

“KBRI Riyadh telah menerima informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi  pada  hari Selasa 13 Oktober 2026 yang menyampaikan bahwa terdapat dua WNI yang mengalami luka ringan,” ujar Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), Kemlu, Heni Hamidah, Rabu (14/10/2026).

Heni melanjutkan, kedua WNI yang terluka sempat dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al Shahafah dan Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al-Takhasusi di Riyadh.

“RM (45) dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al Shahafah, Riyadh dan ET (32) dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al-Takhasusi, Riyadh,” ucapnya.

Dia menegaskan, kedua WNI tersebut merupakan mukimin (permanent resident) di Arab Saudi dan bukan jamaah umrah dan setelah menjalani perawatan, dua WNI tersebut telah diperbolehkan pulang pada hari yang sama.

“Keduanya saat ini juga telah diperbolehkan pulang pada hari yang sama pada 11 Oktober 2026,” tutup Heni.

(Fahmi Firdaus )

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