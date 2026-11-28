92 WNI Diselamatkan dari Jaringan Penipuan Siber India

Para WNI ditahan di distrik Noida, pusat bisnis IT besar di New Delhi.

NEW DELHI - Kepolisian India telah membongkar jaringan penipuan siber internasional berskala besar serta tindak pidana perdagangan orang di pinggiran Delhi. Dalam operasi tersebut, polisi India menyelamatkan 164 warga negara asing, yang berasal dari Indonesia dan Malaysia.

Dilansir Saudi Gazette, 92 warga negara Indonesia (WNI) dan 72 warga negara Malaysia yang diselamatkan dalam operasi tersebut diduga terpikat datang ke India karena dijanjikan pekerjaan di bidang teknologi informasi (TI) dengan gaji menggiurkan. Namun, setibanya di sana, mereka justru dipaksa melakukan kejahatan siber dengan menargetkan korban melalui skema penipuan investasi daring.

Menurut polisi, praktik ini terungkap setelah seorang pekerja asal Malaysia berhasil melarikan diri dan membongkar operasi tersebut.

Puluhan warga negara asing mengaku bahwa begitu tiba di India, paspor mereka disita dan mereka ditahan secara paksa di Noida—sebuah kawasan di pinggiran Delhi yang menjadi pusat bisnis dan TI, serta lokasi bagi sejumlah pusat panggilan (call center).

Alih-alih mendapatkan pekerjaan dan gaji tinggi seperti yang dijanjikan, mereka dipaksa menyamar sebagai perempuan di dunia maya untuk menjerat korban ke dalam platform investasi palsu.

Saat ini, penyelidikan telah dimulai untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan penipuan siber global yang lebih luas. Polisi menyebutkan bahwa sejauh ini, satu warga negara Malaysia telah ditangkap terkait kasus tersebut, dan hampir 550 perangkat—terdiri dari komputer desktop, laptop, serta ponsel—telah disita.

Penyidik juga menemukan dugaan keterlibatan dua orang pengelola asal India. Beberapa rekening bank milik mereka diduga digunakan untuk membayar biaya sewa serta biaya operasional jaringan tersebut.