2 WNI Ternyata Jadi Korban Serangan Houthi di Bandara Riyadh

JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh mengumumkan kabar terbaru, bahwa dua warga negara Indonesia (WNI) mengalami luka ringan akibat serangan di Arab Saudi pada 11 Oktober 2026. Keduanya telah mendapat perawatan medis.

“Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada hari ini, Selasa, 13 Oktober 2026, telah menyampaikan informasi resmi bahwa terdapat 2 warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan pada tanggal 11 Oktober 2026,” tulis KBRI Riyadh dalam keterangan resminya, Rabu (14/10/2026).

KBRI Riyadh juga menyampaikan dua WNI tersebut sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al Shahafah, dan Rumah Sakit Sulaiman Habib, Al-Takhasusi, di Riyadh.

“Keduanya telah diperbolehkan pulang pada hari yang sama,” ujarnya.

Lebih jauh, KBRI Riyadh terus memantau perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi dan mengimbau seluruh warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi agar meningkatkan kewaspadaan serta menghindari tempat-tempat yang menjadi titik kerawanan.