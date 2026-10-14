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Houthi Serang Fasilitas Aramco di Arab Saudi, Balasan atas Serangan Koalisi di Yaman

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |08:15 WIB
Houthi Serang Fasilitas Aramco di Arab Saudi, Balasan atas Serangan Koalisi di Yaman
Houthi (foto: AP)
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JAKARTA - Kelompok Houthi menyerang gedung administrasi milik perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, di Dhahran, Arab Saudi bagian timur. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan terhadap fasilitas minyak di Sanaa, Yaman.

Dilansir dari Al Jazeera, Rabu (14/10/2026). Seorang pejabat Kementerian Energi Arab Saudi mengatakan, kepada Kantor Berita Saudi (SPA) bahwa serangan Houthi memicu kebakaran pada Selasa. Pihak berwenang telah menangani kebakaran tersebut. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka akibat serangan di fasilitas Aramco.

Sebelum serangan terjadi, juru bicara Houthi, Yahya Saree, memperingatkan karyawan dan warga sipil di sekitar sejumlah fasilitas minyak Arab Saudi agar mengungsi. Houthi menyebut fasilitas tersebut sebagai “target yang sah”.

Peringatan itu muncul setelah koalisi pimpinan Arab Saudi mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga sipil di sekitar stasiun pusat al-Sabah milik Perusahaan Minyak Yaman di Sanaa, ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi.

Saree memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Sanaa akan dibalas dengan tindakan “keras dan menyakitkan” di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.

Menurut SPA, Arab Saudi juga mencegat rudal yang diluncurkan Houthi ke arah Riyadh. Juru bicara Pertahanan Sipil menyebut empat orang terluka dan 15 rumah rusak akibat puing-puing dari dua rudal yang berhasil dicegat.

 

      
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Topik Artikel :
Arab Saudi Houthi Yaman Houthi
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