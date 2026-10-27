KPK Ungkap Isi Tas Sestama BNPB: Dokumen Proyek, Langsung Disita!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap isi dua tas yang dibawa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian.

Kedua tas tersebut berisi dokumen proyek yang dikerjakan para tersangka dalam kasus dugaan rasuah di lingkungan BNPB.

"Isi dari tas itu adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh para tersangka," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (27/10/2026).

Budi mengatakan, penyidik langsung menyita dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan penyidikan.

"Jadi memang tadi penyidik juga melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa," sambung dia.