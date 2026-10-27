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Atasi Karhutla, Malaysia Tawarkan Bantuan Pesawat Amfibi hingga 44 Personel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |23:02 WIB
Atasi Karhutla, Malaysia Tawarkan Bantuan Pesawat Amfibi hingga 44 Personel
Karhutla (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA — Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan operasional kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tawaran tersebut dibahas dalam pertemuan perwakilan pemerintah Malaysia dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi.

"Hari ini Kepala Badan BNPB dengan perwakilan dari pemerintah Malaysia sudah bertemu dan apa yang ditawarkan untuk melakukan pemadaman karhutla adalah Malaysia menawarkan 1 pesawat amphibious, 1 heli untuk water bombing, dan 44 personel," kata Plt Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers daring, Selasa (27/10/2026).

Selain dukungan pemadaman, Malaysia juga menawarkan bantuan dalam deteksi dini, analisis data, penelitian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk penanganan karhutla. Menurut Berton, kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Serta tentu melakukan koordinasi dan kedaulatan operasi dilakukan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah Indonesia ketika ini nanti diaktifkan," ujar Berton.

Sebelumnya, Malaysia telah menawarkan bantuan penanganan karhutla kepada pemerintah Indonesia. Negeri Jiran itu menyiapkan satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, serta 50 personel untuk membantu pemadaman api.

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Topik Artikel :
BNPB Malaysia karhutla
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