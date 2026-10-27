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Cegah Karhutla, Presiden Prabowo Instruksikan BRIN Perkuat Riset Identifikasi Rambatan Api

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |19:05 WIB
Cegah Karhutla, Presiden Prabowo Instruksikan BRIN Perkuat Riset Identifikasi Rambatan Api
Kepala BRIN Arif Satria.
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat riset identifikasi dan pemodelan pola perambatan api. Langkah ini diambil sebagai upaya jangka panjang untuk mengantisipasi serta mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa depan.

“Bapak Presiden menekankan pentingnya riset jangka menengah dan panjang untuk mengantisipasi karhutla pada masa mendatang. Salah satunya adalah penelitian untuk mengidentifikasi dan memodelkan pola perambatan api sehingga kita dapat melakukan langkah antisipasi yang lebih baik,” kata Kepala BRIN Arif Satria usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Arif menjelaskan bahwa BRIN saat ini telah mulai mengerjakan riset mengenai model perambatan api. Riset ini dilakukan bersama berbagai perguruan tinggi guna mengembangkan metode prediksi karhutla yang lebih presisi.

“Alhamdulillah, saat ini BRIN sedang melakukan riset terkait model perambatan api di lokasi karhutla,” ujarnya.

Selain riset pemodelan, lanjut Arif, BRIN juga bertugas mendeteksi titik-titik api (hotspot) setiap hari. Hasil deteksi tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk ditindaklanjuti.

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